Гаспарян о высылке российских дипломатов из Англии

Британия вышлет 23 российских дипломата, приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергея Лаврова посетить Лондон.

"Решение Великобритании о высылке в течении месяца 23 российских дипломатов живо напомнило всем о временах 30-летней давности, тогда в сентябре 1985 года после побега из Советского Союза высокопоставленного офицера комитета государственной безопасности Гордиевского и выдачи им Великобритании информации о резидентуре Первого главного управления КГБ СССР в Англии, было принято решение о высылке 31 советского дипломата. Это была крупнейшая история.

В ответ Советский Союз объявил персонами нон-грата 25 сотрудников посольства Великобритании. Предыдущая подобная история датировалась 1971 годом. Мало кто верил, что Великобритания рискнет снова использовать инструментарий эпохи Холодной войны. Но очевидно, что слишком закусили удила и Тереза Мэй, и Борис Джонсон, и другие политики с туманного Альбиона.

Что же касается решения Великобритании о том, что их политики и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, то они накажут в общем сами себя. Существует такое старинное правило футбол вне политики. И то, что они сами себя лишают мундиаля крупнейшего-это весьма и весьма огорчительно. Но огорчительно только для англичан. Потому что, поверьте мне, абсолютно всем людям, которые придут в России на стадион во время чемпионата мира будет без разницы, присутствует там взлохмаченный Борис Джонсон на трибуне или нет. Люди любят футбол не за присутствие на нем британских министров с весьма и весьма своеобразными взглядами на жизнь, или представителей королевской семьи.

Поэтому выбрали они просмотр чемпионата мира по футболу. Этот выбор я считаю, что надо уважать. Россия проведет, наверное, лучший чемпионат мира за последние 30 лет. И это ни у кого не вызывает сомнения. А если факт блестящей организации мундиаля вызовет изжогу у представителей британского истэблишмента, то это всего лишь их выбор, который мы в России будем уважать", —отметил Гаспарян в эфире радио Sputnik.