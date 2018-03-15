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Константин Столяров
© Фото: из личного архива Константина Столярова

Столяров: туристы в Абхазии уже хотят услуги "все включено"

Радио
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О том, почему туристы делают выбор в пользу искусственных египетских пальм и как необходимо усовершенствовать сферу туристических услуг, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор базы отдыха "Янтарь" (Пицунда) Константин Столяров.

"Я всем свои туристам задаю вопрос, почему все едут в Турцию, в Египет? Спрашиваю, что они там хотят. Там пустыня и посажены искусственные пальмы. Приглашаю в Абхазию, где чистое море, воздух, горы, водопады, где везде растут пальмы, природа замечательная. Туристы сюда, конечно, хотят ехать, но сервис, говорят, там лучше. Нужно стараться что-то новое делать. Люди уже хотят трехразовое питание, например, уже хотят, чтобы было все включено, в том числе трансфер, экскурсии. Мы планируем  решать вопросы с питанием", — отметил Столяров в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

Константин Столяров принимал участие в первом туристическом форуме-выставке "VISIT APSNY", организованном "Абхазским союзом туризма" совместно с Торгово-промышленной палатой. Форум проходил в Абхазии с 7 по 10 марта.  





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