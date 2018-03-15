Кичба о поиске пропавших без вести в Абхазии: не все хотели бередить свои раны

"Красный Крест немалую роль в этом сыграл, постоянно проходили встречи с руководством страны с матерями. Приезжали два депутата Европарламента, я думаю, они не очень волновались за абхазских бойцов, Грузия на этом настаивала. И политика была камнем преткновения. Ну, почему здесь должна быть политика, это гуманная акция, поиск пропавших без вести. У матерей одинаково болит сердце. Я на всех уровнях говорила, что надо переломить процесс, естественно ставя свои требования, чтоб началось все с парка Боевой Славы, мы знаем, что там точно захоронены наши. Руководство Абхазии тогда с пониманием отнеслось к этому, но они тогда боялись реакции общества. Не все родители хотели эксгумации, они не хотели заново теребить свои раны, тревожить их. Это двойная боль, двойное горе", — сказала Кичба в эфире радио Sputnik Абхазия.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.