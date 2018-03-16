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VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: Абхазии интересен сельскохозяйственный опыт Республики Сербской

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О целях визита делегации из Абхазии в Республику Сербскую, в интервью радио Sputnik рассказал участник делегации министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"В первую очередь обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, которые были заложены и обговорены еще на встрече президентов Абхазии и Республики Сербской ранее в Москве. В Республике Сербской есть много направлений, по которым мы можем с ними взаимодействовать. В первую очередь здесь очень хорошо развита переработка леса, древесины. Они являются крупными экспортерами деревообрабатывающей продукции на европейский рынок. С учетом их технологии в перспективе возможно создание совместных предприятий на базе нашего сырья, ориентированных на российский рынок.  Речь шла и о производстве продуктов питания и сельхозпродукции. В целом сельскохозяйственная отрасль у них высоко развитая. И по отраслевой разбивке у них есть сходство с нашей отраслью – они выращивают виноград, кукурузу. То есть их подходы в части переработки сельхозпродукции и изготовления продуктов питания нам тоже интересны. Речь шла и о возможности налаживания двусторонних торговых отношений", — отметил Ардзинба в беседе с ведущей радио Sputnik Лианой Эбжноу. 

15 марта в столице Республики Сербской Баня-Луке прошла официальная встреча делегации Республики Абхазия с президентом Республики Сербской господином Милорадом Додиком. Абхазскую делегацию в Республике Сербской возглавляет президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадий Гагулия, сообщает официальный сайт Торгово-промышленной палаты Абхазии. 





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