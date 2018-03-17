Хинтба о премьере спектакля "Игрок": впервые в Абхазии ставится Достоевский

"Мы думали над тем, что подготовить ко дню театра, 27 марта. Все время у меня в голове крутилась идея, поставить Достоевского. Достоевский не шел в Абхазии, и очень важно, и мне кажется для русского театра, да и вообще для наших зрителей услышать этот текст со сцены. Это же всегда очень эмоциональная литература, она и глубокая, интеллектуальная, но она всегда о чувствах, о страстях, о любви, о разрушительных человеческих устремлениях, эмоциях. Вот что то такое сильное, что могло бы зацепить зрителя, и пришла в голову идея сделать "Игрока"", — сказал Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия.