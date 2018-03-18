Сущенко: мы доказываем, что в Абхазии баскетбол жив

"Благодаря тому, что начинаем ездить, играть, мы потихоньку вытаскиваем за собой детей. То есть мы тропинку протаптываем, а за нами уже идут дети. Так как это у нас было во взрослом баскетболе. Мы начали играть в первой лиге, и сейчас наши дети, мальчики и девочки, играют в чемпионате России.

Если бы нас хотя бы немного спонсировали, была бы помощь, мы смогли бы и детей вывозить. В том же Израиле есть интерес сыграть с нашими детьми. Они говорят, мы побаиваемся играть с вами, ветеранами. В интернете ведь смотрят наши игры. За нами следят многие. И недруги в том числе. Информация тоже идет против нас. Перед чемпионатом Европы начинают накалять обстановку. Но мы будем стараться туда попасть, чтобы доказать, что в Абхазии есть баскетбол, в Абхазии есть спорт, и мы живы и здоровы", —сказал Сущенко.

Игроки БК "Сухум" недавно стали победителями турнира ветеранов в России. Абхазская команда была приглашена в Казань, где проходил турнир среди мужских команд ветеранов "Живее всех живых". В нем играли участники чемпионата Европы и мира среди ветеранов.



