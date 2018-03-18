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Игорь Адлейба
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Адлейба о бое-реванше в Анапе: пришлось сделать нокдауны

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Боксер из Абхазии Игорь Адлейба рассказал о бое – реванше в Анапе в эфире радио Sputnik Абхазия.

"У меня изначально была задача до конца провести каждый раунд. Потому что первые два свои боя я заканчивал досрочно. Я, как бы, не знал, как буду чувствовать себя на большой дистанции 6-8 раундов. Это надо было проверить. Мы с тренером договорились, что я по возможности не буду вкладываться в удары. Но все равно было два нокдауна. Все хорошо, мы пришли к выводу, что я могу провести и 6, и 8 раундов. Я хорошо себя чувствовал", — сообщил Адлейба. 

Давая оценку своему сопернику боксер отметил, что он «человек силы воли».

"После таких нокдаунов не каждый встанет и будет продолжать бой. Это  уже вызывает уважение. Нокдаун был и в пятом раунде, он  все равно продолжил бой. Я не ожидал, что он сможет так противостоять мне. Мне очень понравилось, я доволен боем. Не ожидал всего этого, и в каких-то раундах пришлось сделать нокдауны, чтобы в моей победе никто не сомневался", — сказал Адлейба.

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба выиграл бой- реванш у российского боксера Олега Яценко в вечере профессионального бокса "Гладиатор", который проходил в  Анапе 17 марта. 

Адлейба с первого и до последнего раунда владел преимуществом, наносил больше ударов, за что судьи своим единогласным решением отдали ему победу.





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