Сичинава о выборах президента РФ в Гагре: люди понимают, за что голосуют

О том, как проходят выборы президента России в Гагрском районе, с каким настроением избиратели приходят на участки, насколько активно принимают участие в голосовании в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава Гагрского района Геннадий Сичинава.

"В Гагрском районе задействовано 4 избирательных участка – это Гагра, Бзыбь, Пицунда и Цандрипш. К 17 часам проголосовало более пяти с половиной тысяч избирателей. Активность есть. Единственное затруднение в том, что есть очереди. Атмосфера на участках очень праздничная. Люди понимают, за что голосуют. Все приходят с улыбкой, можно сказать, что сегодняшние выборы проходят в виде праздника", — рассказал Сичинава в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.



