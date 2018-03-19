Пипия об избрании Путина: надежда Абхазии на стабильность и безопасность

Переизбрание действующего президента России Владимира Путина на новый срок говорит о том, что народ доверяет ему, и это доверие с каждым годом возрастает, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия председатель фонда Международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия.

" 76,67% голосов – это очень высокий показатель. Народ России, граждане, доверяют, и это доверие усиливается. С избранием Путина Абхазия связывает в первую очередь, стабильность, уверенность в том, что над нашей страной стоит "зонт" безопасности. Нам надо развиваться, привлекать инвестиции со всех стран, в первую очередь с России, несмотря на глубокие кризисные процессы, которые происходят в мире. Мы ожидаем рост во всем, в экономике в политических процессах, и в признании нашей страны другими странами, которые входят в первую очередь в ЕврАзЭС", — сказал Пипия в эфире радио Sputnik Абхазия.