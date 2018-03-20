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Семен Григорьев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Григорьев о завершении миссии в Абхазии: дипломат - существо бродяжье

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Посол России в Абхазии Семен Григорьев завершил свою дипломатическую миссию с чувством сделанной большой работы, сказал он в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Я завершаю здесь свою командировку, несомненно, с чувством выполненного долга, с чувством сделанной большой работы. В 2008 году все строительство наших двусторонних отношении начиналось с нуля. Да,  связи были до августа 2008 года, но они носили негосударственный характер, а система начала выстраиваться с 26 августа 2008 года. Сегодня, по истечении 9 лет, эта система существует. У нас на твердой базе все договорно-правовые основы, которые включают около 107 договоров и соглашений. Создано надежное крепкое здание двустороннего взаимодействия во всех областях: военно-политическом,  дипломатическом, социально-экономическом, гуманитарном.  Я не хочу сказать, что все эта работа посольства России в Абхазии, но свой вклад российские дипломаты, несомненно, внесли и личным участием и в соответствии с Указом президента РФ, его координации внешнеполитической деятельности. Я рад тому, что приобрел в Абхазии очень много искренних и верных друзей, которые останутся у меня независимо от моих перемещений по земному шару, и с которыми я всегда буду с удовольствием общаться. Есть легкая нотка грусти от того, что меняется образ жизни, место жительства, но это неотъемлемая часть работы дипломата, которые по натуре своей существо бродяжье", — сказал Григорьев в интервью Sputnik Абхазия.




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