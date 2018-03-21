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Виталий Федоренко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Федоренко о любительской футбольной лиге Абхазии: новый для нас формат

Радио
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В Абхазии стартовал чемпионат по футболу любительской лиги. О новом формате игры и о том, как проходят матчи, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

"В Абхазии очень много любителей футбола. Федерация футбола страны приняла решение развивать футбол в массах. Потому решили организовать любительскую лигу 8x8, чтоб привлечь больше масс, больше любителей футбола. У нас есть и другие турниры, но они все скоротечны, хотим попробовать новый формат.  Стартовал чемпионат страны, но в один круг. 18 команд из всех районов приняли участие. Если идея понравится ребятам, которые играют в футбол, дальше будем решать какой формат будет иметь данное соревнование в будущем. Все игры проходят на стадионе имени Варлама Лакрба (Учхоз) в Сухуме,  игры проходят с 20:00 до 23:00", — пояснил Федоренко в эфире радио Sputnik Абхазия.




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