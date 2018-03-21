Цахнакия: в Абхазии в течение трех месяцев откроются пункты выдачи полисов ОМС

"Предусмотрена целевая ведомственная программа по лечению больных за пределами Абхазии – это оказание высокотехнологичной медицинской помощи по тем направлениям, по которым мы на сегодняшний день не можем здесь обеспечить. Больные кардиохирургического профиля, тяжелые онкологические больные, определенные проблемы детской хирургии. На эту целевую программу предусмотрено 40 миллионов рублей. В рамках межгосударственного соглашения об оказании организации медицинской помощи обязательного медицинского страхования на данный момент проходят все подготовительные мероприятия по открытию пунктов выдачи полисов ОМС, которые будут проведены в течение трех месяцев. В рамках полисов ОМС наши пациенты будут получать специализированную необходимую помощь, которую мы сегодня не можем обеспечить в Абхазии", — сказал Цахнакия в интервью Sputnik Абхазия.