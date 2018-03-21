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Тамаз Цахнакия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цахнакия: в Абхазии в течение трех месяцев откроются пункты выдачи полисов ОМС

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Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, в скором времени могут получить специализированную необходимую медицинскую помощь в России по полисам ОМС, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Предусмотрена целевая ведомственная программа по лечению больных за пределами Абхазии – это оказание высокотехнологичной медицинской помощи по тем направлениям, по которым мы на сегодняшний день не можем здесь обеспечить. Больные кардиохирургического профиля, тяжелые онкологические больные, определенные проблемы детской хирургии. На эту целевую программу предусмотрено 40 миллионов рублей. В рамках межгосударственного соглашения об оказании организации медицинской помощи обязательного медицинского страхования на данный момент проходят все подготовительные мероприятия по открытию пунктов выдачи полисов ОМС, которые будут проведены в течение трех месяцев. В рамках полисов ОМС наши пациенты будут получать специализированную необходимую помощь, которую мы сегодня не можем обеспечить в Абхазии", — сказал Цахнакия в интервью Sputnik Абхазия.




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