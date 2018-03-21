Симоньян о проекте SputnikPro: абсолютно неполитические школы

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о новом образовательном проекте Sputnik Pro для журналистов в странах ближнего зарубежья.

"Много лет подряд наши так называемые западные партнеры в разных странах мира устраивали свои обучающие сессии, открывали школы, где, помимо прочего, обучали граждан этих стран своим демократическим ценностям. Иногда мы видели, к каким плачевным последствиям это приводило. Мы открываем школы абсолютно не политические. Люди, которые приходят к нам на наши семинары и в наши школы, имеют возможность убедиться что это такое — профессиональное общение друзей и соседей", — отметила Маргарита Симоньян.

Международное информационное агентство и радио Sputnik запускает образовательную программу SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. В рамках программы журналистам представляют стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства.

Российское СМИ впервые реализует такую программу на постсоветском пространстве, в то время как западные СМИ и организации уже давно проводят подобные мероприятия. Представители Sputnik и МИА "Россия Сегодня" поделятся опытом. Журналисты из конкурирующих изданий смогут получить полезные знания, что очень важно и для Sputnik — конкуренция заставляет агентство более активно развиваться.