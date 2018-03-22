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Асида Шакрыл
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шакрыл: в Абхазии хорошие законы, но нет полной реализации

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По мнению нового омбудсмена Абхазии Асиды Шакрыл, в стране есть все институты для полноценной реализации прав человека.

Несмотря на то, что сегодня мы не являемся участниками международных конвенций, у нас есть все институты, для того чтобы права человека были полноценно  реализованы в Республике Абхазия. Для этого, конечно, нужно очень серьезное взаимодействие всех ветвей власти.

У нас хорошее законодательство, во многих статьях отражены права и свободы человека, но есть проблема в их полноценной реализации. Я думаю, это должно быть нашей первостепенной задачей. 

Создание института омбудсмена — это поддержка государственных институтов, власти, обеспечение прав человека в нашей стране, для того чтобы каждый человек в стране чувствовал заботу государства. Я думаю, что если мы все сможем, конструктивно взаимодействуя, работать, то сможем эффективных результатов добиться", — отметила Шакрыл.

Парламент Абхазии в среду проголосовал за избрание Асиды Шакрыл уполномоченным по правам человека в республике.





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