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Руслан Смыр
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Смыр: эндоскопические операции в Абхазии станут доступнее

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О том, как принятые Кабинетом Министров страны ведомственные целевые программы Минздрава Абхазии отразятся на работе отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии ЦРБ, в интервью Sputnik Абхазия рассказал заместитель главврача ЦРБ, врач-хирург-эндоскопист Руслан Смыр.

На очередном заседании Кабинета Министров Абхазии в среду 21 марта было принято 14 программ в сфере здравоохранения. Среди них — ведомственная целевая программа "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения республики Абхазия". 

"С открытием в ЦРБ Абхазии отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии ситуация изменилась. Пациенты стали преимущественно госпитализироваться к нам, перестали выезжать за границу. С утверждением целевых программ, которые будут нам помогать в налаживании самих операций, в обеспечении расходными материалами, со временем мы существеннее уменьшим отток наших пациентов за пределы республики", — отметил Руслан Смыр.





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