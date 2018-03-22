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Натали Смыр на заседании Парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук

Смыр: в Абхазии изменен верхний предел госпошлины

Радио
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Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Парламента Абхазии Натали Смыр рассказала об изменениях в законе "О государственной пошлине" в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Суть изменения состоит в верхнем пределе госпошлины. Изменен верхний предел по исковым заявлениям экономического характера  физических лиц до ста тысяч рублей. Если допустим, исковое заявление 5 миллионов рублей, то по той схеме, которая была, выходили большие суммы платы госпошлины, которые люди не в состоянии были оплатить. Цена иска могла быть невысокой, а при оценке в процентном соотношении выходили суммы, которые бременем ложились на человека.

В процессе обсуждения по физическим лицам мы пришли к тому, чтобы внести изменения и по Арбитражному суду. По Арбитражному суду верхний предел составлял 60 тысяч рублей. Когда по физическим лицам было предложено 100 тысяч рублей, то получилось несоответствие. Простые люди несли бы большее бремя, нежели организации. Было принято решение комитетом их уровнять, хотя, на мой взгляд, это немного неправильно. Не будет разницы между исками, предъявляемыми физическими лицами и хозяйствующими объектами. Теперь верхний предел по взысканию госпошлины будет 100 тысяч рублей", — сказала Натали Смыр.




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