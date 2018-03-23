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Гугуца Джикирба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джикирба: вернув диаспору, мы спасем Абхазию

Радио
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Государственный комитет по репатриации Абхазии отмечает 25 лет со дня его создания. О том, как он создавался и какая работа ведется на сегодняшний день по возвращению репатриантов на историческую родину, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала замминистра комитета по репатриации Гугуца Джикирба.

"25 лет тому назад Владислав Ардзинба, первый президент Абхазии, во время войны поднял вопрос о создании комитета по репатриации. После неудавшегося Мартовского наступления это было сделано. По сей день комитет решает много вопросов. Если мы все, живущие в Абхазии, будем понимать, что если вернуть нашу диаспору, то таким образом мы спасем Абхазию. Главное — язык, народ — хранитель языка. Сегодня у нас ситуация по сохранению языка, скажем так, неважная. Каждый абхаз должен задуматься, что это историческая родина репатриантов. Во время Отечественной войны каждому, кто приезжал в Абхазию, мы были рады, мы каждого обнимали, встречали, ждали.  А сегодня все иначе", — сказала Джикирба в эфире радио Sputnik Абхазия.




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