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Людмила Скорик
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скорик: волна гриппа до Абхазии вряд ли дойдет

Радио
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Россию накрыла новая волна эпидемии гриппа. Высокий уровень заболеваемости наблюдается в более чем 24 регионах страны. В Абхазии вспышки гриппа не наблюдается, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Люди считают, что все вирусные инфекции являются гриппом, но это не так. Грипп опасен тем, что после того как прошли все симптомы, он обязательно оставляет осложнения, возникают воспалительные процессы легких, головные боли вплоть до менингита. Этим  и отличаются вирусные инфекции от гриппа.  Естественно, вакцинация дает очень хороший эффект, профилактика всегда намного лучше предохраняет от заболеваний, чем потом лечение. В данный период времени, я не думаю, что к нам в Абхазию придет какая-то волна, или будут очень сильные вспышки гриппа. Но к весне естественно у любого человека снижается иммунная защита организма. Поэтому рекомендуется в данный период времени употреблять морсы и фрукты с высоким содержанием витамина C", — сказала Скорик в эфире радио Sputnik Абхазия. 




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