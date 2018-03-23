Скорик: волна гриппа до Абхазии вряд ли дойдет

"Люди считают, что все вирусные инфекции являются гриппом, но это не так. Грипп опасен тем, что после того как прошли все симптомы, он обязательно оставляет осложнения, возникают воспалительные процессы легких, головные боли вплоть до менингита. Этим и отличаются вирусные инфекции от гриппа. Естественно, вакцинация дает очень хороший эффект, профилактика всегда намного лучше предохраняет от заболеваний, чем потом лечение. В данный период времени, я не думаю, что к нам в Абхазию придет какая-то волна, или будут очень сильные вспышки гриппа. Но к весне естественно у любого человека снижается иммунная защита организма. Поэтому рекомендуется в данный период времени употреблять морсы и фрукты с высоким содержанием витамина C", — сказала Скорик в эфире радио Sputnik Абхазия.