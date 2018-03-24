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Нодар Чанба
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Чанба об "Игроке" РУСДРАМа: мы не ошиблись, совместив Достоевского и Моцарта

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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (26)
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О том, как родилась идея совместить "Реквием" Моцарта и "Игрока" Достоевского, в интервью Sputnik Абхазия рассказал директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба.

"Несколько месяцев назад Ираклий Хинтба предложил, я был еще в Париже, совместить "Игрока" Достоевского с музыкой. Музыка конкретно не была указана, просто участие капеллы. Я сказал о том, что мы готовим "Реквием" Моцарта, давайте, попробуем совместить, предложил я. Могу сказать, что мы не ошиблись. Такое сочетание хора и театрального действа, традиции, которые заложены были еще в Древней Греции. Это будет интересно и для капеллы, и для театра интересно", — сказал Чанба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (26)



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