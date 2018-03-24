Чанба об "Игроке" РУСДРАМа: мы не ошиблись, совместив Достоевского и Моцарта

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Абхазские легавые едут в Ростов на выставку охотничьих собак Восемь легавых собак будут представлять Абхазию в воскресенье 25 марта в Ростове на первой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА". 179

Полная готовность: в Калининграде ввели в эксплуатацию стадион для ЧМ-2018 Во время чемпионата мира здесь пройдут четыре матча, в дальнейшем стадион станет домашней ареной футбольного клуба "Балтика". 4