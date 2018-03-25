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Беслан Агрба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Агрба: диаспоры должны помочь в развитии Абхазии

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Сохранение национально-этнической аутентичности и желание вдали от Родины чувствовать свою причастность к ней - наша главная миссия, сказал Беслан Агрба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия, посвященной 60-летию Московской абхазской диаспоры.

"Когда ребенок маленький, я имею в виду наше государство, ему нужна помощь. И те, кто считают, что они могут это делать, должны помогать своему государству. Мы обращаемся ко всем диаспорам, ко всем людям, которые обладают неким потенциалом, принять участие в развитии Абхазии, провести общенациональные, общенародные форумы, на которых мы должны обсудить те вызовы, те проблемы, которые есть у Абхазии. К сожалению,  у нас есть некий кризис развития, и его надо преодолевать", — сказал Агрба в интервью Sputnik Абхазия.

25 марта отмечается 60-летие начала мартовских встреч Московской абхазской диаспоры.

Беслан Агрба занимает пост председателя правления РОО "Московская абхазская диаспора" с 2011 года.




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