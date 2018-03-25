Клумов: мобильные приложения дают потребителю полную власть

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом с участием президента и премьер-министра Абхазии, абхазских и 44 российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также министерства сельского хозяйства двух стран и Россельхознадзора прошло в Сухуме в воскресенье 25 марта.

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