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Григорий Клумов
© Фото: Фото из личного архива автора

Клумов: мобильные приложения дают потребителю полную власть

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Все население рано или поздно перейдет в мобильные устройства для заказа товаров и услуг, рассказал в эфире радио Sputnik основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.

"Основная причина, почему все эти приложения распространяются – экономика On-demand, то есть по требованию. Раньше у вас был посредник между потребителем и производителем услуги в виде цепочки дополнительных агентов, которые перепродавали товар или услугу. Сейчас технологии позволяют потребителю иметь прямой доступ к производителю. Мобильные приложения будут только распространяться, развиваться, они дает полную власть потребителю. Такие расходы были всегда, но терялись в цепочке посредников. Самый простой пример – билеты. Вы можете открыть приложение и купить билет напрямую. Цифра будет увеличиваться из-за развития интернета, мобильных технологий. Все население рано или поздно перейдет в мобильные устройства, как инструмент заказа товара и услуги. Глобальная тенденция – плату будут брать не за само приложение, а за использование приложения внутри. Интересно, что дает приложение, какое преимущество получает пользователь от использования. Стоимость приложения не так важна, как привлечение аудитории", – отметил эксперт в эфире радио Sputnik.





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