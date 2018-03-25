Инокиня Иоанна: Великий Пост тренирует внутреннюю "мышцу"

Инокиня Иоанна (Панкова) рассказывает о времени Великого Поста в монастыре и чудесах, которые происходят с человеком, сумевшим этот Пост выдержать.

Уже совсем скоро все верующие будут праздновать главное христианское торжество — Пасху, которой предшествует Великий Пост — время воздержания, время тренировки смирения и добровольных лишений, когда верующие сознательно отказывают себе в удовольствии всласть покушать, позлословить в адрес ближних и даже в некоторых не совсем благостных мыслях.

А что же такое Пост в монастыре, где и так очень много ограничений и строгостей? Монахиня Свято-Елисаветинского монастыря, инокиня Иоанна (Панкова) рассказала о радости, которая приходит к человеку, способному преодолеть собственные слабости.

"Я сделала для себя удивительное открытие: оказывается, такое, казалось бы, простое ограничение в еде, которое тоже непросто преодолеть, нарабатывает некий внутренний навык, тренирует внутреннюю "мышцу", которая позволяет справиться с любым другим соблазном и с любой страстью! И это совершенно необходимая духовная практика. Причем не только для монаха", — отметила инокиня Иоанна в эфире радио Sputnik Беларусь.



