14:46 25 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Инокиня Иоанна
© Sputnik

Инокиня Иоанна: Великий Пост тренирует внутреннюю "мышцу"

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Инокиня Иоанна (Панкова) рассказывает о времени Великого Поста в монастыре и чудесах, которые происходят с человеком, сумевшим этот Пост выдержать.

Уже совсем скоро все верующие будут праздновать главное христианское торжество — Пасху, которой предшествует Великий Пост — время воздержания, время тренировки смирения и добровольных лишений, когда верующие сознательно отказывают себе в удовольствии всласть покушать, позлословить в адрес ближних и даже в некоторых не совсем благостных мыслях.

А что же такое Пост в монастыре, где и так очень много ограничений и строгостей? Монахиня Свято-Елисаветинского монастыря, инокиня Иоанна (Панкова) рассказала о радости, которая приходит к человеку, способному преодолеть собственные слабости.

"Я сделала для себя удивительное открытие: оказывается, такое, казалось бы, простое ограничение в еде, которое тоже непросто преодолеть, нарабатывает некий внутренний навык, тренирует внутреннюю "мышцу", которая позволяет справиться с любым другим соблазном и с любой страстью! И это совершенно необходимая духовная практика. Причем не только для монаха", — отметила инокиня Иоанна в эфире радио Sputnik Беларусь.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Посол Молдовы в России Андрей Негуца
    Возвращение посла

    Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Девушка во время отыха на Копчагайском водохранилище в Казахской ССР, 1981 год
Обратно в СССР: как проводили свой досуг советские люди
В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов
Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу
Рейтинг ФИФА на март

Соцсети

Sputnikabkhazia