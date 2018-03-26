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Режиссер Киселюс
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Киселюс о постановке "Игрок" в Абхазии: главное то, что зритель услышит

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В спектакле "Игрок" важно не то, что зритель увидит, а то, что зритель услышит и почувствует, сказал в интервью Sputnik Абхазия режиссер Русского театра драмы Эстонии, режиссер- постановщик спектакля "Игрок" Антон Киселюс.

"Именно слышание  этого спектакля, кажется, важнее. Здесь нет декораций,  постарались по максимуму отойти от бытового взаимодействия актеров на сцене, для того чтобы выявить остроту, мистические подноготные самого текста.

Сама по себе возможность поработать с сочетанием текста и живого исполнения реквиема — великая возможность. И вообще, мало кому из режиссеров выпадает такое. Сочетание музыки Моцарта и сильного текста Достоевского поднимает на нереальные высоты, космические, духовные вопросы бытия, возникновения страсти", — сказал Киселюс в эфире радио Sputnik Абхазия.




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