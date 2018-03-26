Зубец о сходстве пирамид Мавроди и биткоина: внешнее и поверхностное

Есть ли сходство пирамид Мавроди и биткоина? На это вопрос в эфире радио Sputnik отвечает проректор Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

"Что касается сходства пирамид Мавроди с биткоином, то оно внешнее и поверхностное, потому что Мавроди занимался чисто мошенничеством, строительством пирамиды, тогда как биткоин – это валюта, которой можно пользоваться в виде платежного средства, в виде средства накопления. В принципе, биткоин – это деньги, которые могут использоваться в разных целях, а пирамиды Мавроди денег людям не приносили, это всегда была игра с отрицательной суммой", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Основатель МММ Сергей Мавроди скончался на 63 году жизни в московской больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Москва", цитирующее его помощника Александра Власова.



