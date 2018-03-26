Трапш о высылке дипломатов России из США: меры неадекватные

Политолог назвал неадекватными мерами высылку российских дипломатов, для которых нет никаких оснований.

"Не было бы случая с Скрипалем, был бы другой случай. Мы уже наблюдали, как арестовывались помещения консульства в Сан-Франциско, с нарушением самого же американского законодательства", — напомнил он.

По мнению Николая Трапш сложившаяся ситуация — повод для того, чтобы сверить часы.

"Если Россия хочет отстаивать свои национальные интересы, должна быть готова к тому, что будет оказываться активное системное противодействие. Все акты ведутся синхронно, с участием всех стран с того момента, когда Россия начала жестко показывать, что у нее есть свои геополитические интересы и устремления. Мы четко можем наблюдать на примере экономических санкций. Очевидно, что многим странам ЕС эти санкции невыгодны. Но, тем не менее, степень коллективного влияния на индивидуальные позиции отдельных стран очень велика", — подчеркнул политолог.

Соединенные Штаты 60 дипломатам из России отводят неделю на то, чтобы покинуть страну, также Канада, Украина и 15 стран Евросоюза вышлют ряд российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.