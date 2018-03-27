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Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о "Дарах Абхазии": не дадим использовать бренд страны в сомнительных целях

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О том, как пресекается деятельность организаторов выставок "Дары Абхазии" в российских регионах, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

В конце февраля в Чите завершилась ярмарка сельхозпродукции "Дары Абхазии". Однако абхазское происхождение представленных на ней товаров вызвало сомнение в самой Абхазии. Ранее на аналогичной ярмарке в Томске была конфискована партия просроченного якобы абхазского мяса. На днях в Хабаровске открылась ярмарка с подобным названием. 

"В тот же день мы вступили во взаимодействие с органами государственной власти по Хабаровскому краю, с управлением Роспотребнадзора, со СМИ. В результате всех этих усилий выставка-ярмарка была оперативно закрыта. Я убежден, что организаторы этой выставки понесли серьезные финансовые потери, это будет им хорошим уроком в случае, если они попытаются продолжить где-то в другом месте. Мы никому не позволим использовать бренд нашей страны в сомнительных целях. Я думаю, что эта деятельность не будет иметь перспективы", — отметил Барциц. 





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