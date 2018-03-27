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Хатуов рассказал, для чего закупаются мраморные клопы в Абхазии

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (55)
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Для чего среди населения Абхазии объявлен прием мраморных клопов, рассказал на совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с вредителем первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

По тысяче рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России. 

"В самый ближайший период нужна большая масса клопа для лабораторных испытаний, связанных с выработкой феромонов. И российская сторона объявляет для дополнительного стимулирования населения – тысяча рублей за килограмм мраморного клопа, который будет собран в ближайшее две недели. Клоп нужен для дополнительных научных исследований, которые нужно произвести быстро и решительно, — подчеркнул Джамбулат Хатуов. — В ближайшее две недели самое главное мероприятие — механическая сборкой вредителя. Сделать это надо до наступления определенных температурных режимов, которые будут связана с активизацией популяции мраморного клопа".

По словам первого замминистра сельского хозяйства России, количество феромоновых ловушек в Абхазии в прошлом году было недостаточным.

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом с участием президента и премьер-министра Абхазии, абхазских и 44 российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также министерств сельского хозяйства двух стран и Россельхознадзора прошло в Сухуме в воскресенье 25 марта.

По тысяче рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России. 

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (55)



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