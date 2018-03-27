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Надана Фридрихсон
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Фридрихсон: антироссийская коалиция связана с политикой на Ближнем Востоке

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О ситуации с высылкой российских дипломатов, попытках влияния на Россию и ситуацию на Ближнем Востоке в эфире радио Sputnik высказала свое мнение политолог Надана Фридрихсон.

"В Европе формируется коалиция. Сегодня мы видим, что Англия, как центр притяжения, которая раздула скандал с отравлением Сергея Скрипаля, при этом "все шито белыми нитками". Это почему-то никого в Европе не смущает. Но все начинают объединяться вокруг этой проблематики и рассказывают, что Россия виновата. Сейчас мы видим, что Франция присоединилась к политике Лондона и Германия, что для меня было большим удивлением. Мне казалось, что Ангела Меркель как прагматичный политик заинтересована в Северном потоке-2.   Уставшая от украинского кризиса, который внес серьезный разлад в российско-немецкие отношения, Ангела Меркель, я думала, все-таки  займет нейтральную позицию. Тем более стремление Терезы Мей, скажем так, стать новым лидером Европы, мне кажется, оно вполне очевидно, Ангела Меркель, думала, вряд ли его будет разделять. Но получается, что Германия на данном этапе поддерживает эту политику. Нужно понимать, что эта коалиция, безусловно, связана с политикой на Ближнем Востоке. Вообще, эта история с отравлением Сергея Скрипаля, на мой взгляд, корнями уходит в Сирию. Если раньше цивилизованный мир вел борьбу с боевиками Исламского государства, запрещенными в России, но почему-то, правда, получилось, что Россия нанесла решающий удар по боевикам, западная коалиция, безусловно, тоже. Но Россия за полтора-два года сделал больше, чем западная коалиция, когда только начинала свою операцию. А сейчас мы вернулись в исходную конфигурацию конфликта, до появления боевиков. Запад считает, что Асад должен уйти, Россия, Иран считают, что это должен решать сирийский народ. Все это время у оппозиции не было своего лидера. Но сейчас у западных стран, видимо, появилась кандидатура, которую они готовы выставить против Асада. Это женщина, за которой действительно стоят МИ-6, французская и американская разведка. Они совместными усилиями будут продвигать ее как альтернативу Асаду. Для этого нужно максимально дискредитировать позицию России. Потому что,  несмотря на разговоры Дональда Трампа, что США победили боевиков Исламского государства, все понимают, кто это сделал.

Я допускаю, что, возможно, готовилась провокация в очередной раз, химическая атака в Сирии, только планировали обвинить не только Дамаск, но и нас. Сейчас они ее, видимо, начинают переигрывать, потому что что-то пошло не так. Но коалиция против нас формируется, и Россия сейчас, безусловно, тоже будет формировать свой партнерский путь.

Высылка дипломатов — это такой символичный жест, который заставляет нас задуматься о новой Холодной войне, безусловно. Мы не от кого не отгораживаемся, открыты к диалогу. Это от нас пытаются все отгородиться. Но по принципиальным вопросам переговоры, безусловно, будут вестись. По-другому невозможно, потому что мир стал другим", — отметила политолог в эфире радио Sputnik.




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