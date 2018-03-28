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Владимир Брутер
© Sputnik. Александр Натрускин

Брутер о заявлении главы МИД Великобритании: пустые слова

Радио
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Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал на радио Sputnik заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что западные страны хотели бы дружить с Россией и с ее народом, но мяч сейчас на стороне Москвы.

"На мой взгляд, Россия готова дружить с Западом больше, чем Запад с Россией. Британское, американское, германское, французское правительство должны измениться еще вчера. Вообще, Россия устала от пустых фраз. И все эти фразы, которые мы слышим, которые почему-то российская пресса цитирует без комментариев очень часто, заключаются в том, что Запад сбрасывает эти мемы в российское пространство. Говорит, вот, мол, мы же хотим как лучше, это вы виноваты. Ответ на этот вопрос один и единый, смотрите на себя. Пытайтесь предложить то, что нужно нам, а не вам, и тогда мы будем реагировать.
Самое главное, что нужно сделать с Джонсоном, это просто поменьше его цитировать", — сказал Брутер в эфире радио Sputnik.




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