Басария о тарифе на электроэнергию в Абхазии: экономически не обоснован

"Основная часть доходов – это реализация электроэнергии. И конечно поступления из бюджета, если бы не субсидировали нашу отрасль, мы работать не смогли бы, потому что та собираемость, которая сейчас есть, это порядка 50%, она не позволяет такой большой организации функционировать адекватным образом.

Тариф экономически не обоснован, он занижен, я думаю, что это понимают все. Может быть каким-то образом поднять тарифы, чтобы часть государство компенсировало, другую часть наши граждане платили. Чтобы не было стрессов, например, 40% платил бы абонент. Из вырученных средств мы смогли бы оснастить приборами учета, собираемость там, где уже оснастили, повысилась бы", — сказала Басария в эфире радио Sputniк Абхазия.