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Генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария
© Фото: предоставлено "Черноморэнерго"

Басария о тарифе на электроэнергию в Абхазии: экономически не обоснован

Радио
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Собираемость доходов от реализации электроэнергии не позволяет "Черноморэнерго" функционировать должным образом, сказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария, подводя итоги работы ведомства за 2017 год на пресс-конференции в среду 28 марта.

"Основная часть доходов – это реализация электроэнергии. И конечно поступления из бюджета, если бы не субсидировали нашу отрасль, мы работать не смогли бы, потому что та собираемость, которая сейчас есть, это порядка 50%, она не позволяет такой большой организации функционировать адекватным образом.
Тариф экономически не обоснован, он занижен, я думаю, что это понимают все. Может быть каким-то образом поднять тарифы, чтобы часть государство компенсировало, другую часть наши граждане платили. Чтобы не было стрессов, например, 40% платил бы абонент. Из вырученных средств мы смогли бы оснастить приборами учета, собираемость там, где уже оснастили, повысилась бы", — сказала Басария в эфире радио Sputniк Абхазия.




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