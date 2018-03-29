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Симон Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о работе Инвестагентства в Абхазии: существуем для бизнеса

Радио
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В Министерстве экономики Абхазии утвердили план работы Государственного инвестиционного агентства на 2018 год. Какие проекты будут реализованы в этом году, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал замдиректора Инвестагентства республики Симон Агрба.

"Мы пока не можем сказать, в чем особенность каждого района, какие могут возникнуть проблемы. А это важно, если к нам приходит инвестор, первое, что он спрашивает, — это о проблемах, которые могут произойти с его бизнесом. Мы привыкли говорить, что западная Абхазия – курортная, а восточная – промышленная, но точно по районам мы сказать не можем. Сейчас активно ведется работа по определению инвестиционного потенциала Абхазии, подход к которому должен быть индивидуальным с учетом особенностей каждого района страны", — сказал Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия. 

"Мы хотим показать людям, что мы для бизнеса здесь находимся, с одной стороны, мы представляем государство, но мы существуем для того, чтобы помочь бизнесу, как местному предпринимателю, так и внешнему инвестору-предпринимателю", — отметил замдиректора Инвестагентства Абхазии Симон Агрба.




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