Агрба о работе Инвестагентства в Абхазии: существуем для бизнеса

В Министерстве экономики Абхазии утвердили план работы Государственного инвестиционного агентства на 2018 год. Какие проекты будут реализованы в этом году, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал замдиректора Инвестагентства республики Симон Агрба.

"Мы пока не можем сказать, в чем особенность каждого района, какие могут возникнуть проблемы. А это важно, если к нам приходит инвестор, первое, что он спрашивает, — это о проблемах, которые могут произойти с его бизнесом. Мы привыкли говорить, что западная Абхазия – курортная, а восточная – промышленная, но точно по районам мы сказать не можем. Сейчас активно ведется работа по определению инвестиционного потенциала Абхазии, подход к которому должен быть индивидуальным с учетом особенностей каждого района страны", — сказал Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Мы хотим показать людям, что мы для бизнеса здесь находимся, с одной стороны, мы представляем государство, но мы существуем для того, чтобы помочь бизнесу, как местному предпринимателю, так и внешнему инвестору-предпринимателю", — отметил замдиректора Инвестагентства Абхазии Симон Агрба.