Шмелев: предпосылок для реализации российско-грузинских отношений нет

"Встреча в Женеве показала, что пока реальных условий, предпосылок для реализации российско-грузинских отношений не существует. Есть принципиальные расхождения в позициях двух стран, и они связаны с тем, что Грузия рассматривает Абхазию и Южную Осетию, как "оккупированные территории", а Россия рассматривает их, как независимые государства. И в обозримом будущем, видимо, здесь никаких изменений в позициях не произойдет. Соответственно трудно ожидать и каких-либо принципиальных изменений в двухсторонних отношениях.

В Тбилиси понимают, что, видимо, Абхазия и Осетия — это территории, потерянные Грузией навсегда, что нужно искать какие-то пути для переговоров. Все заявления о каких-то подвижках в политике Грузии в отношении этих территорий встречают жесткую позицию, критику со стороны различных политических сил. Поэтому процесс идет медленно.

Значение встречи в Женеве заключается, как мне представляется, в самом факте этих переговоров, того, что представители Грузии и России встречаются, обсуждают вопросы, касающиеся взаимоотношения двух стран", — сказал Шмелев.

Касаясь обнадеживающего заявления премьер-министра Грузии Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве, чего на деле не произошло, Шмелев выразил мнение, что это может быть связано с сильной оппозицией к нему и политике премьер-министра касательно данного вопроса.

"То, что сказал премьер-министр, это пока отражает, как мне кажется, скорее его собственную точку зрения и мнение сравнительно небольшого круга политических сил Грузии. Основной мейнстрим Грузии ориентирован на совершенно другие отношения с Россией, на жесткую критику политики России, и пока грузинский политический истеблишмент не готов к развороту в сторону налаживания реального сотрудничества", —отметил Шмелев.