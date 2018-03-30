Тарба об ограничениях на ввоз в Россию агропродукции: не представляете, какой ущерб

Россельхознадзор со 2 апреля вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Министр сельского хозяйства республики Даур Тарба о том, как это отразится на абхазских предприятиях.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран — членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту. В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны, Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

"Очень серьезная проблема. Как быть с нашим винзаводом? Представляете, какой ущерб? В районах десятками гектаров выращивают салат, он уже готов к упаковке. Все остановится. В этом году только по скромным подсчетам мы предполагаем вырастить свыше десяти тысяч тонн томатов и огурцов. Это очень серьезный вопрос. Одной рукой помогать, другой – резать по живому – принцип такой. Инвестируются большие проекты, в то же время говорят нам, что ничего не дадим вам вывозить", — сказал Тарба.



