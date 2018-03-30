Мелано: Россельхознадзор не исключает, что мраморный клоп – это биооружие

Мраморный клоп, распространяющийся в Абхазии - унифицированная форма, более совершенная и устойчивая, дает потомство шестикратно, что в разы больше, чем клоп, обитающий в Америке, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Мраморный клоп в Абхазии выведен искусственным способом, сказала в интервью Sputnik официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Это несколько унифицированная форма, более совершенная и устойчивая. Мы проанализировали, и стало понятно, что тот клоп, который распространен в Америке и обитает в природных условиях, дает потомство за сезон трехкратно. А тот клоп, который распространен в Абхазии, дает потомство шестикратно, это колоссальное увеличение", — сказала Мелано.

Поэтому Россельхознадзор не исключает того, что на территории Абхазии произошла биологическая диверсия.

"Мы не исключаем того, что против Абхазии был использован мраморный клоп как биологическое оружие. Мы знаем, что распространение в Абхазии вредителя началось с территории Грузии, в непосредственной близости с Абхазией на территории Грузии расположена биологическая лаборатория", — добавила она.

Россельхознадзор со 2 апреля вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.



