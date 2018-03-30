Берулава об ограничении Россельхознадзора: надеемся на исключение для продукции теплиц

О том, как временное ограничение на ввоз в Россию из Абхазии продукции растительного происхождения может сказаться на сельскохозяйственной отрасли республики, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал юрист тепличного хозяйства "Фруктис" Геннадий Берулава.

Он сообщил о том, что производители сельхозпродукции Абхазии провели сегодня коллективное собрание и решили обратиться к президенту страны.

"Мы будем настаивать на том, что наша продукция, в частности, томаты, выращиваются в тепличных комплексах, это закрытая зона, куда невозможно попадание различных насекомых. В теплицах свой микроклимат. Будем стараться доказать, что наша продукция безопасна. Пригласим на территорию нашего комплекса представителя Россельхознадзора, чтобы ему все продемонстрировать", — отметил Берулава.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.



