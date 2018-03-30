Берулава об ограничении Россельхознадзора: надеемся на исключение для продукции теплиц

Он сообщил о том, что производители сельхозпродукции Абхазии провели сегодня коллективное собрание и решили обратиться к президенту страны.
"Мы будем настаивать на том, что наша продукция, в частности, томаты, выращиваются в тепличных комплексах, это закрытая зона, куда невозможно попадание различных насекомых. В теплицах свой микроклимат. Будем стараться доказать, что наша продукция безопасна. Пригласим на территорию нашего комплекса представителя Россельхознадзора, чтобы ему все продемонстрировать", — отметил Берулава.
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.