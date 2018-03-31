Камынин о Сухумском кинофестивале: сильнее программы не видел

Он назвал программу кинофестиваля очень насыщенной.

"Со всей уверенностью могу сказать, что это самая сильная программа из тех, что я видел, а я видел много российских и иностранных фестивалей. Из трех с половиной тысяч заявок мы отобрали самые яркие и интересные. Критерии были очень простые – профессионализм, интересность и третье — это индивидуальность, насколько у фильма есть яркий режиссерский почерк, насколько он снят профессионально и, конечно, насколько это интересно смотреть", — рассказал он.

Среди представленных на кинофестиваль картин есть мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы, драмы, хорроры.

"Представлен самый широкий спектр прекрасных, интересных, абсолютно незанудных, настоящих картин, которые, мне кажется, будет интересно смотреть. Программа сформирована так, что каждый день будут идти два конкурсных блока, первый показывается в 12:00, второй конкурсный блок в 17:00, в каждом блоке по 5-6 фильмов из разных стран", — подчеркнул Алексей Камынин.

К тому же для зрителей кинофестиваля организованы специальные показы, 3 апреля в 21:30 будет показан фильм "Коробка" и 4 апреля в 21:30 покажут фильм "Хороший мальчик" – победитель "Кинотавра" 2016 года.

В конкурсной программе фестиваля участвуют только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.

Первый Сухумский международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля, открытие и закрытие будет проходить в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Церемония открытия кинофорума начнется в 18:00.