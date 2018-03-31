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Александр Сапожников
© Фото: whoiswhopersona.info

Сапожников о сроке запрета ввоза в РФ агропродукции: зависит от принятых мер в Абхазии

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Как долго могут продлиться ограничения на ввоз в Россию из Абхазии продукции растительного происхождения, в интервью Sputnik Абхазия рассказал директор Всероссийского центра карантина растений Александр Сапожников.

"Согласно международной конвенции по карантину и защите растений, государство и национальные организации по защите растений вправе предпринимать ограничительные меры для нераспространения вредителя. Это сейчас случилось в Абхазии. Мера абсолютно техническая. Если со стороны правительства республики будут приняты исчерпывающие меры по локализации возникших очагов и соответствующие карантинные меры, то ограничения будут со временем сняты. Это решение проблемы для России в первую очередь, потому что в том виде, в котором клоп сейчас распространен по территории Абхазии, он представляет угрозу для Российской Федерации. Сроки ограничений зависят от того, какие меры будут приняты в Абхазии", — сообщил Александр Сапожников в интервью журналисту Sputnik Бадри Есиава.




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