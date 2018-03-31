Роберт Джопуа о пути абхазских паломников за благодатным огнем

О том, как проходит первый день абхазских паломников, отправившихся в Иерусалим за благодатным огнем, с места события рассказал журналист Роберт Джопуа.

"Мужской монастырь святой великомученицы Екатерины, расположенный у подножья горы Синай, посетили абхазские паломники. На вершине расположены храм, часовня и пещера, в которой согласно Библии сорок дней укрывался Моисей. Вечером мы отправимся на вершину, чтобы в полночь провести службу", — сообщил Роберт Джопуа.

В воскресенье 1 апреля после спуска с горы Моисея паломники планируют отправиться в Иерусалим. На данный момент в числе абхазских паломников более 20 человек.

Во вторник 3 апреля к ним присоединятся еще около 20 верующих, которые прибудут из Абхазии. Как и в предыдущие два года, паломники из Абхазии планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня.



