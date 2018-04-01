Орнитолог Маландзия о краснокнижных птицах Абхазии

"В Абхазии богатая фауна птиц. За почти двухсотлетний период изучения здесь отмечено 305 видов птиц, из которых 140 гнездятся на нашей территории, остальные встречаются в период зимовок и перелетов. В этот период года через Абхазию проходит интенсивный миграционный путь птиц, связывающий африканские зимовки и восточно-европейские места гнездования. Этот путь известен под названием восточно-черноморский миграционный путь. 2018 год в России по инициативе Союза охраны птиц объявлен годом скопы – крупной хищной птицы. Этот вид обитал и гнездился в Абхазии, в частности, на мысе Пицунда до 1950-х годов. В последующем, с одной стороны, из-за резкого сокращения численности этого вида в пределах всего ареала, с другой, из-за активного освоения приморских низменностей в Абхазии, этот вид начал сокращаться. Численность его катастрофически снизилась, он исчез на большей части своего места обитания, в частности, исчез из Абхазии, полностью исчез с Кавказа. В настоящее время этот вид можно встретить только лишь в период пролета в очень небольшой численности. Вид включен в международные Красные книги. Кроме скопы, в Абхазии обитает еще около пятидесяти редких видов птиц, нуждающихся в специальных мерах охраны", — рассказал ученый.

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Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые.