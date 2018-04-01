19:00 01 Апреля 2018
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Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Орнитолог Маландзия о краснокнижных птицах Абхазии

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О редких птицах, обитающих в Абхазии, в Международный день птиц в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал орнитолог, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.

"В Абхазии богатая фауна птиц. За почти двухсотлетний период изучения здесь отмечено 305 видов птиц, из которых 140 гнездятся на нашей территории, остальные встречаются в период зимовок и перелетов. В этот период года через Абхазию проходит интенсивный миграционный путь птиц, связывающий африканские зимовки и восточно-европейские места гнездования. Этот путь известен под названием восточно-черноморский миграционный путь. 2018 год в России по инициативе Союза охраны птиц объявлен годом скопы – крупной хищной птицы. Этот вид обитал и гнездился в Абхазии, в частности, на мысе Пицунда до 1950-х годов. В последующем, с одной стороны, из-за резкого сокращения численности этого вида в пределах всего ареала, с другой, из-за активного освоения приморских низменностей в Абхазии, этот вид начал сокращаться. Численность его катастрофически снизилась, он исчез на большей части своего места обитания, в частности, исчез из Абхазии, полностью исчез с Кавказа. В настоящее время этот вид можно встретить только лишь в период пролета в очень небольшой численности. Вид включен в международные Красные книги. Кроме скопы, в Абхазии обитает еще около пятидесяти редких видов птиц, нуждающихся в специальных мерах охраны", — рассказал ученый. 

Подробности слушайте в подкасте. 

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые.




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