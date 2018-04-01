Психолог Илона Воуба: язык смеха одинаков для всех народов мира

О том, чем на самом деле полезен смех, как с его помощью лечат людей, в День смеха в эфире радио Sputnik рассказала психолог Илона Воуба.

"Смех является очень хорошей терапией для лечения даже очень тяжелых заболеваний, и во всем мире это очень популярно. Мы знаем, что в клиниках Германии к тяжело больным детям приходят клоуны, в Индии врачи для улучшения эмоционального и физического состояния придумали специальную йогу смеха. В Индии даже памятник богу смеха существует. Есть такое понятие, как смехотерапия – это применение различных юмористических методик. Несмотря на то, что в мире существуют сотни языков и диалектов, язык смеха распознается всеми", — отметила психолог в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.