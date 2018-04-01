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Хибла Мукба

Мукба об участии Абрамян в "Голос. Дети!": стрельнула своей "драмой"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Радио
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Абхазская эстрадная певица Хибла Мукба, педагог по вокалу участницы детского вокального проекта "Голос. Дети!" Сары Абрамян, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как они попали на проект, и о своих планах на будущее.

"Одна из первых песен Сары — это песня Людмилы Гумба "Край мой, Абхазия". На абхазском языке она говорит чисто, не искажает ни один звук. Своей абхазской песни у нее нет, но мы надеемся, что появится скоро. И если она получит предложение об участии в конкурсе, она может спокойно исполнить и на абхазском языке песню. После участия в "Голосе" Саре очень многие пишут — и композиторы, и студии звукозаписи, предлагают ей свои песни, она же "стрельнула" своей "драмой". Гагарина ей пишет, это очень приятно, Хибла Герзмава, что еще приятнее. Планы у нас есть, но мы пока не будем о них говорить. Сара будет себя пробовать и на других конкурсах", — сказала Мукба в эфире радио Sputnik Абхазия.          




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