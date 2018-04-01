Мукба об участии Абрамян в "Голос. Дети!": стрельнула своей "драмой"

Абхазская эстрадная певица Хибла Мукба, педагог по вокалу участницы детского вокального проекта "Голос. Дети!" Сары Абрамян, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как они попали на проект, и о своих планах на будущее.
Фрагмент выпуска телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" появился на официальном сайте Первого канала в воскресенье 1 апреля.
Во всех православных странах Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи – праздника Светлого Христова Воскресения.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
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В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.
Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.
Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.
Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.
В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.