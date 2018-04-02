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Алексей Панин
© Фото: Центр политической информации

Панин: война между Саудовской Аравией и Ираном не исключена

Радио
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Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik рассказал о возможном развитии событий в случае вероятного военного конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

По сообщению РИА Новости, в интервью газете The Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке оружия повстанцам в Йемене, где с 2014 года продолжается конфликт между хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками.

По мнению российского политолога, директора московского офиса компании Urus Advisory Алексея Панина, военное столкновение Саудовской Аравии и Ирана крайне опасно, поскольку может распространиться на весь Евразийский регион.

"Такой конфликт, несомненно, выйдет за пределы регионального. Причина в том, что даже если изначально в нем будут участвовать только две страны — Саудовская Аравия и Иран — возможностей этих двух стран вполне достаточно, чтобы развязать очень серьезный военный конфликт, в который очень быстро окажется втянутой вся Евразия", — отметил Панин в эфире радио Sputnik.

Собеседник радио Sputnik назвал "неуместными" заявления о возможной войне между двумя странами Персидского залива. В то же время он считает подобный сценарий вполне вероятным.

 

"Определенно Соединенным Штатам было бы крайне невыгодно выходить из "ядерной сделки". Выйдя из нее, в краткосрочной перспективе они еще раз показывают, какие серьезные люди в Америке пришли к власти. А в долгосрочной перспективе они распаковывают целый клубок новых проблем на Ближнем Востоке, при том, что старые проблемы не только не решены, но и нарастают. Тем не менее, как показывает практика, понимание будущих проблем не останавливает американцев — это было и в Ливии, и в Ираке и в других местах. Поэтому такой кризисный сценарий, хотя он выглядит совершенно удручающе, он абсолютно возможен", — заключил Алексей Панин. 





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