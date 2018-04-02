01:24 03 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Гость
© Sputnik

Перетятько: Абхазии поможет естественный враг мраморного клопа

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (73)
74 0 0

Борьба с вредителями с использованием природных воинов экологически безопасна и более эффективна, чем с помощью ядохимикатов считает агроном тепличного хозяйства "Репруа и Ко", Сергей Перетятько.

"Проблема глобальная, даже международного масштаба. За всю свою практику работы в компании "Репруа и Ко", мы в качестве биопрепаратов защиты растений используем насекомых¬энтомофагов, пожирающих других насекомых, но не трогающих злаки, овощи и прочую сельхозпродукцию. И условия Абхазии одни из лучших для применения энтомофагов, не только в закрытом грунте, но и в открытом.  Потому мы с самого начала заселяли на новые посадки плантации энтомофагов, которые поедают вредителей.  Тем более ягоды не позволяют в определенный период работать с химией, дабы избежать вреда для потребителя нашего продукта", — сказал агроном Перетятько в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (73)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Тамара Калеева
    Форбс-мажор

    Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.

  • Автомобили на проспекте Чуй в Бишкеке. Архивное фото
    Транспортный коллапс

    Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?

  • Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, архивное фото
    Экономический барометр

    Посол России в Беларуси рассказал о состоянии товарооборота между союзными государствами и призвал объединиться для выхода на внешние рынки.

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Здание Министерства транспорта РФ, архивное фото
    Трудности коммуникации

    Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.

  • Дети в детском саду
    Учить по-русски

    В Самарканде торжественно открыли три детских сада с русским языком обучения – всего до конца года откроются 50 дошкольных учреждений.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Иверский женский монастырь – памятник архитектуры, основан в 1850 году, в 1925-м был закрыт, ряд зданий и храмов разрушены. В 1991 году началось возрождение обители и реставрация построек
Самара - город-организатор ЧМ-2018
По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму
По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя

Соцсети

Sputnikabkhazia