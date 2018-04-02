Перетятько: Абхазии поможет естественный враг мраморного клопа

"Проблема глобальная, даже международного масштаба. За всю свою практику работы в компании "Репруа и Ко", мы в качестве биопрепаратов защиты растений используем насекомых¬энтомофагов, пожирающих других насекомых, но не трогающих злаки, овощи и прочую сельхозпродукцию. И условия Абхазии одни из лучших для применения энтомофагов, не только в закрытом грунте, но и в открытом. Потому мы с самого начала заселяли на новые посадки плантации энтомофагов, которые поедают вредителей. Тем более ягоды не позволяют в определенный период работать с химией, дабы избежать вреда для потребителя нашего продукта", — сказал агроном Перетятько в эфире радио Sputnik Абхазия.