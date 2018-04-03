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Адгур Лушба
© Sputnik Бадрак Авидзба

Лушба об ограничениях на ввоз агропродукции в Россию: масштаб требует серьезных мер

Радио
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Заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Адгур Лушба сообщил Sputnik, что с российской стороной ведутся переговоры по вопросу запрета Россельхознадзора.

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

"Ведутся переговоры с российской стороной по вопросу введения данного запрета. Президент поручил премьер-министру провести соответствующие консультации с с правительством России на уровне вице-премьера, министра сельского хозяйства. Я думаю, что компромисс будет найден", — сообщил  Лушба.

По его словам тема достаточно серьезная, сложная, масштабность ее требует серьезных мер по борьбе с вредителем. Экономический ущерб подсчитать очень сложно, но он достаточно ощутим для нашей республики.

Он отметил, что прямой финансовой помощи предприятиям ожидать не следует, потому что ресурсы республики достаточно скудные.

"А что касается организационных мер содействия, я думаю, что в результате консультаций будут предприняты все возможные меры для послабления либо создания условий, которые могли бы благоприятствовать вывозу сельхозпродукции", — сказал Лушба.




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