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Эсма Джения
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джениа о концерте Ферзба в Абхазии: первый сольный выход в сложном жанре

Радио
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В Государственной филармонии Абхазии пройдет первый сольный концерт лауреата международных конкурсов Алхаса Ферзба. О программе концерта в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джениа.

"Это первый сольный концерт Алхаса Ферзба. Он успешный музыкант, который реализует себя в основном в России, но является солистом Абхазской филармонии, и, как положено солисту, он несколько раз в году выступает с сольными программами на родной, абхазской сцене. Это первый его сольный выход в серьезном жанре. Потому что романс и камерная музыка — это такая сфера, где ты не скроешься за какими-то спецэффектами. Ты на виду у зрителя, тебя не прикроет оркестр, только ты и фортепиано как в данном случае. Сам жанр романса требует не только пения мелодии, но и ее проживания. А тексты действительно выдающихся поэтов. Это интересно не просто слушать, наслаждаться звучанием голоса, но и вслушиваться в текст", — сказала Джениа в интервью радио Sputnik Абхазия.




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