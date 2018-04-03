Джениа о концерте Ферзба в Абхазии: первый сольный выход в сложном жанре

"Такие обстоятельства": Джениа о сольном концерте Алхаса Ферзба /

"Это первый сольный концерт Алхаса Ферзба. Он успешный музыкант, который реализует себя в основном в России, но является солистом Абхазской филармонии, и, как положено солисту, он несколько раз в году выступает с сольными программами на родной, абхазской сцене. Это первый его сольный выход в серьезном жанре. Потому что романс и камерная музыка — это такая сфера, где ты не скроешься за какими-то спецэффектами. Ты на виду у зрителя, тебя не прикроет оркестр, только ты и фортепиано как в данном случае. Сам жанр романса требует не только пения мелодии, но и ее проживания. А тексты действительно выдающихся поэтов. Это интересно не просто слушать, наслаждаться звучанием голоса, но и вслушиваться в текст", — сказала Джениа в интервью радио Sputnik Абхазия.