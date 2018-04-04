Пипия: все больше влюбляюсь в святые места Иерусалима

"Мы приехали на страстную неделю, посещаем святые места. Были в Храме Гроба Господня, посетили святые места Палестины, окунулись в Иордан, после того как патриарх Иерусалимский освятил воду. Мы просим Бога, чтобы никто не болел, чтобы у нас в стране был покой, порядок, чтобы люди друг друга любили, уважали. Хотим, чтобы все, поздравляя друг друга со Светлой Пасхой, оставались в таком же настроении круглый год. Я думаю, что каждому христианину хотя бы раз в жизни надо посетить Святую землю. Мы проводим здесь все необходимые богослужения, с нами отец Никита, отец Далмат. Здесь все места овеяны Богом, они приносят только радость, и, посещая эти места вот уже второй раз, все больше в них влюбляемся", — сказал Пипия в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия.