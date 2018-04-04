Меликян: В России короткий метр вдруг стал модным

"Я обожаю короткометражное кино, все знают, что я большой фанат. Каждый год я снимаю по одному короткометражному фильму для благотворительного аукциона, и поэтому я, кстати, люблю фестивали короткого метра, потому что ты можешь за три дня посмотреть сразу все фильмы, и если это хорошее кино, то это всегда целое, полноценное кино.

Мне раньше всегда было жаль, что в России, у нас, короткий метр был только частью учебного процесса. Сейчас я вижу тенденция меняется, короткий метр вдруг стал модным, уж не знаю, по какой причине. И режиссеры, даже именитые, профессиональные возвращаются к этому жанру и снова снимают в коротком метре. Мне кажется, это хорошая тенденция. Потому что это действительно отдельный очень интересный жанр, формат творчества. Я через кино познаю мир, через свое, через чужое, это способ познания мира", — сказала Меликян в эфире радио Sputnik Абхазия.