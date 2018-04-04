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Анна Меликян
© Sputnik. Екатерина Чеснокова

Меликян: В России короткий метр вдруг стал модным

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Председатель жюри Сухумского международного кинофестиваля российский режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о своем отношении к короткометражному кино.

"Я обожаю короткометражное кино, все знают, что я большой фанат.  Каждый год я снимаю по одному короткометражному фильму для благотворительного аукциона, и поэтому я, кстати, люблю фестивали короткого метра, потому что ты можешь за три дня посмотреть сразу все фильмы,  и если это хорошее кино, то это всегда целое, полноценное кино.
Мне раньше всегда было жаль, что в России, у нас, короткий метр был только частью учебного процесса. Сейчас я вижу тенденция меняется, короткий метр вдруг стал модным, уж не знаю, по какой причине. И режиссеры, даже именитые, профессиональные возвращаются к этому жанру и снова снимают в коротком метре.  Мне кажется, это хорошая тенденция. Потому что это действительно отдельный очень интересный жанр, формат творчества.  Я через кино познаю мир, через свое, через чужое, это способ познания мира", — сказала Меликян в эфире радио Sputnik Абхазия.




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