Мункуев: зритель Сухумского международного кинофестиваля очень искренний

"Главные цели кинофестиваля — знакомство и обмен опытом. Здесь это очень хорошо происходит. Я хожу на все показы и слушаю именно абхазского зрителя. Он очень искренний. Если не нравится, встает, кричит. Это настоящий, живой зритель. Например, на Московском кинофестивале зритель другой. Ты даже не понимаешь, понравилось ему или нет", — сказал Мункуев.

Первый Сухумский международный кинофестиваль будет проходить до 6 апреля.

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером первого Сухумского международного кинофестиваля.