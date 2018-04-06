Хинтба о "Шедеврах Московской сцены" в РУСДРАМе: три дня потрясений

"Мы уверены, что этот проект реализуем. И это будет три дня потрясения — культурного, художественного, театрального. Особенностью этого театра является то, что актеры существуют в особой манере, эмоциональной. Актеры работают на эмоциональном подъеме, очень сильном и энергетически они просто пробивают зрителя. Они решены в черной стилистике, черное пространство, великолепный свет, выразительные декорации. Например, спектакль "Дракула" — это огромные зеркала, которые будут менять угол расположения, и от этого будет меняться очень красиво картинка на сцене, и это музыка всегда очень впечатляющая. И конечно, актеры работают просто на разрыв аорты, что называется. Поэтому мы и выбрали эти спектакли, этот театр. Я точно знаю, что они произведут очень сильное впечатление", — сказал Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия.