Анна Меликян: Сухум - киношная натура

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Алхас Ферзба: в камерном исполнении я словно голый На сцене Абхазской государственной филармонии состоялся первый сольный концерт оперного баса Алхаса Ферзба. Концерт из романсов Рахманинова был посвящен 145-летию со дня рождения композитора. 19

Видеоролик нападения Макгрегора на автобус появился в интернете В ролике видно, как Макгрегор наносит удары по автобусу, затем швыряет в него тележку и разбивает окно. 19