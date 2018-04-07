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Анна Меликян
© Sputnik. Екатерина Чеснокова

Анна Меликян: Сухум - киношная натура

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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (28)
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Председатель жюри Сухумского международного кинофестиваля, российский режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян в интервью радио Sputnik Абхазия поделилась своими впечатлениями о Сухумском международном кинофестивале.

"Очень демократичная, домашняя атмосфера, которая обычно не бывает на таких кинофестивалях, а здесь она была и невероятно дружелюбной, будто все родственники сидят в зале, это ощущалось.
Сухум — киношная натура, это сразу заметно. Я встала утром, гуляла по набережной, когда город еще спал, и поражалась красоте того, что видела, и это кинематографично,  действительно", — сказала Меликян в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (28)



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